Какие знаки Зодиака притягивают миллионеров

Близнецы

Вы видали Близнецов? Да перед ними устоять нельзя — с ног сбивает их красота, искренность и выпитые на брудершафт несколько бутылок винишка. А еще они всегда такие загадочные и многоликие — каждый день тебя встречает новая субличность, и каждый раз ее нужно добиваться. А мужчины это любят, как мы помним.

Львица

Львица — дорогое создание, знающее себе цену. Поэтому абы кому она отдаваться не готова. Но звезды наделили Львицу такой красотой, что в ногах у нее валяются и красивые, и богатые, и даже властные. Так что за ней остается только одно — выбирать самого-самого, а потом — доминировать, властвовать и унижать.

Телец

Телец уже давно поняла — принцы на белом коне существуют только в сказках, поэтому охотится она на зверя покрупнее. Того, у которого яхт, квартир и железных коней великое множество. Взамен Телец предлагает обворожительную себя, самые вкусные в мире борщи и скрипящие от чистоты полы. При этом Тельцу придется вступать в бой с ленью, а выйти победителем — миссия почти невыполнимая.