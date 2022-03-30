30.03.2022, 13:00
В Риге и Вильнюсе в поддержку украинцев выступят Монеточка и Noize MC
Noize MC и Монеточка, как говорится в их заявлении, выступают против “чудовищной и бесчестной войны, развязанной российскими властями против Украины”. “Мы считаем своим долгом не только открыто заявлять о своем несогласии, но и помогать тем, чью жизнь перечеркнула война”, — заявили музыканты.
Все вырученные за концерты деньги будут перечислены фонду Fundacja Siepomaga, который помогает украинским беженцам.
Цена билета на концерт — от 20 до 50 евро. Кроме того, можно оформить пожертвование в размере от 5 до 100 евро.
Рижский концерт будет транслироваться “Медузой” в YouTube.