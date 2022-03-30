В Риге и Вильнюсе в поддержку украинцев выступят Монеточка и Noize MC

Noize MC и Монеточка, как говорится в их заявлении, выступают против “чудовищной и бесчестной войны, развязанной российскими властями против Украины”. “Мы считаем своим долгом не только открыто заявлять о своем несогласии, но и помогать тем, чью жизнь перечеркнула война”, — заявили музыканты.