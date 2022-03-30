С Кирилла Серебренникова сняли судимость. На следующий день он покинул Россию

Защита смогла подать такое ходатайство после того, как Серебренников отбыл более половины условного срока, оплатил штраф и компенсировал ущерб по гражданскому иску в пользу Минкультуры.

В ноябре 2021 года Кирилл Серебренников единолично заплатил 129 миллионов рублей (сейчас — 1,32 млн евро) по иску Минкультуры к фигурантам дела “Седьмой студии”. Вместе с компенсацией по иску Минкульта Кирилл Серебренников заплатил штраф 800 тысяч рублей (8,2 тыс. евро), назначенный ему по приговору вместе с условным сроком.

Кирилл Серебренников в июне 2020 года был приговорен к трем годам лишения свободы условно и штрафу по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных на театральный проект “Платформа”. Дело было построено на показаниях бухгалтера “Седьмой студии” Нины Масляевой. Серебренников и еще четверо фигурантов дела утверждали, что все выделенные на “Платформу” деньги были потрачены на театральные постановки.

И уже во вторник Кирилл уехал из Россию во Францию.

Киновед Жоэль Шапрон в тот же день опубликовал в Facebook фото Серебренникова, сделанное на площади Бастилии в Париже. На нем режиссер одет в футболку с надписью: “Я выключаю телевизор”.

В настоящее время Кирилл Серебренников, судя по всему, уже покинул Париж и уехал в Берлин, где в прежние годы много работал, ставил спектакли, — добавляет "МК". За его плечами несколько постановок в Германии. Зимой нынешнего года он уже лично, а не онлайн, репетировал в театре «Талия» в Гамбурге спектакль по повести Чехова «Черный монах». Четыре с лишним года назад именно там он попрощался на время с Европой, куда все это время не имел возможности выехать. Но в январе уже имел разрешение на работу в Германии и вернулся в Гамбург.