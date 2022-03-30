Неожиданная жертва войны: Елена Малышева закрывает “Жить здорово!”

“При этом сотрудники после такого отправления на простой остались без выплат. Как это часто бывает на телевидении, они работали по временным договорам без оформления в трудовой, поэтому деньги им перечислять пока не будут.

Причиной для закрытия программы Малышевой стали изменения в сетке вещания: из-за боевых действий в Украине руководство Первого канала остановило выход почти всех развлекательных программ”, — отмечает издание.

Первый канал, впрочем, опровергает закрытие программы и утверждает, что “Жить здорово!” в эфир не выходит временно. “О закрытии проекта речь не идёт”, — успокаивает любителей ЗОЖ и поющих внутренних органов пресс-служба канала. Однако когда закончится на ТВ “военное положение”, предсказать не может никто.

Где будет ожидать сама Малышева окончательного решения по программе — в Москве или в своём американском доме — не уточняется.