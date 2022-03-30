Фестиваль откроет Иван Дорн! Tallinn Music Week объявил артистов музыкальной программы этого года
Tallinn Music Week (TMW), международный музыкальный и городской фестиваль, который пройдет в Таллинне и Нарве с 4 по 8 мая, объявил музыкальную программу. В программе заняты 175 исполнителей из 28 стран, в том числе 87 музыкантов из Эстонии.
Одно из самых влиятельных событий новой музыки в Европе пройдет со среды по пятницу, с 4 по 6 мая в Таллинне и в выходные, с 7 по 8 мая в Нарве. Отмечая свое пятилетие, в субботу, 7 мая, Station Narva представит главную сцену фестиваля в Кренгольмской мануфактуре. Совместным фестивалем, проходящим в Таллинне и Нарве, отмечается единение и сотрудничество. Билеты на отдельные концерты и клубные вечера TMW 2022 поступят в продажу в Piletilevi в среду, 30 марта, в 10:00.
В музыкальной программе фестиваля принимают участие 175 артистов из 28 стран Европы, Канады, США и Африки. Концерты в Таллинне пройдут с 5 по 6 мая на площадках от Старого города до Творческого городка Теллискиви. 7 мая у любителей музыки будет возможность посетить концертные площадки самого восточного города Эстонии, которые расположены от Дома культуры Ругодив до арт-клуба Ro-Ro. Всего в двух городах будет проведено 28 мероприятий и несколько дневных концертов.
Звезда украинской музыки Иван Дорн откроет музыкальный фестиваль в четверг, 5 мая, в 16:00 в Таллинне, на площади Творческого городка Теллискиви, бесплатным концертом. Артист прибудет в Эстонию, чтобы поприветствовать как зрителей фестиваля, так и украинских военных беженцев.
Одно из особенных музыкальных представлений вечера открытия фестиваля состоится в церкви Святой Екатерины в Старом городе, где прозвучит произведение Dies Irae шведского композитора и авангардистки Марии В. Хорн в исполнении Женского хора Таллиннского технического университета.
Джаз-клуб Philly Joe’s Tallinn начнет свой двухдневный музыкальный марафон в четверг концертами групп в диапазоне от Alfa Collective, которые произвели фурор в эстонском альт-поп-мире, до австралийской пауэр-джаз ансамбля Brekky Boy.
На Vaba Lava Творческого городка Теллискиви поочередно будут выступать артисты африканского происхождения и фавориты Вильяндиского фестиваля народной музыки. Программа Africa NOW! включает в себя концерты восходящей звезды танзанийского нео-соула Тофы Джакс, эфиопско-украинского хип-хоп-трио Fo Sho, а также наших фольклорных новаторов Duo Ruut и эстонско-украинский ансамбль Svjata Vatra.
Финно-угорский вечер в Erinevate Tubade Klubi представляет музыкальное наследие финно-угорских народов. Трио с острова Рухну возрождает яркую традиционную музыку шведов, живших там, Suistamon Sähkö из Финляндии, славятся аранжировками старинных карельских танцевальных песен. Финно-угорский вечер будет представлен Международным десятилетием языков коренных народов Организации Объединенных Наций (2022-2032 гг.) в Эстонии, которое нацелено на поддержание малых и находящихся под угрозой исчезновения языков.
Шоукейс с фьюче-музыкой Soda POP в Uus Laine представит, среди прочего, звезду гиперпоп-лейбла PC Music, исполнителя Caro<3 из Англии, r’n’b-стилизатора MANX из Швеции и нашего собственного художника-гедониста Флориана Валя. В Sveta Baar выступят таланты из Эстонии и других стран — от любимой исландской группы Роберта Смита из The Cure Kaelan Mikla до альтернатив-r’n’b-певицы manna. На вечеринке Indie Shuffle в черном зале F-hoone выступят артисты со всей Европы, в том числе эстонский саунд-дизайнер Лийз Ринг и победительница
шоу “Эстония ищет суперзвезду” Алика Милова. Вечер открытия завершится в техноклубе HALL вечеринкой серии ISU.
В пятницу, 6 мая, фестиваль продолжится 13 кураторскими вечерами в столице. Построенный в старом вагонном депо, клуб D3 представит честь и гордость эстонского и финского инди, эстонских легенд Rövel Ööbik, и камбек после семилетнего перерыва от 22-Pistepirkko,
которые сыграют программу, преисполненную шика, лоска и необработанного психоделического рока. Легенд поддержат представители нового поколения групп северных соседей Have You Ever Seen the Jane Fonda Aerobic VHS?.
На вечере Tartu 2024, организованном тартуским домом музыкального и видео-продакшна Ö Studio, в клубе Uus Laine институциональное встречается и экспериментальным: Мари Калкун и основатель Ö Studio Мартин Кикас с программой Hum of Tartu, а также продюсер Dew 8 и уникальный рэп-персонаж из молодого поколения Эстонии Väike PD. На месте боссом лондонского лейбла Blah Records Ли Скоттом будет проводиться съемка эпизода ÖTV, он также будет транслироваться в прямом эфире на сайте.
На вечере Эстонской хоровой ассоциации в церкви Святой Екатерины Камерный женский хор Musamari представит публике произведение Марта Саара и Вельо Тормиса в сопровождении сольных импровизаций на флейте от Марии Элонен и Кристьяна Луме.
На вечере PopSpot, что состоится на Vaba Lava, выступят самые яркие артисты из Эстонии и Южной Африки — от нашей рэп-звезды nublu, дуэта электронной музыки WATEVA и до хип-хоп-таланта из Йоханнесбурга Costa Titch. В Fotografiska Tallinn Warner Music Live представит
творчество отечественных продюсеров и музыкантов от Карла Киллинга до Рауля Оямаа.
В программе Made in Canada на сцене Erinevate Tubade Klubi прозвучит творчество шести канадских артистов, среди которых группа Arcana Kings, прославившаяся своими стадионными рок-гимнами. В F-hoone латвийский фестиваль искусства и музыки Skaņu Mežs отмечает свое 20-летие. Маарья Нуут, одна из самых инновационных артисток Эстонии, и самый интересный экспериментатор от южных соседей, гитарист Эдгарс Рубен, уже выступавший на TMW много лет назад под именем Mona De Bo.
В Зеленом зале Теллискиви, на сцене передвижного культурного фестиваля Võnge выступят Púr Múdd и Даниэль Леви, известные эстонские поп-исполнители, а также Neon Fir, молодые музыканты, играющие музыку с отсылками к прог-попу. Фьюче-фолк-группа OOPUS снова представит фолктроник-сцену в Fotografiska, на которую также выйдет человек-оркестр Тыну Тубли из Trad.Attack!. Sveta Bаar представляет подборку Dark Disko из пост-панка и более мрачных танцевальных битов под руководством диджея и продюсера Djedjotronic из Франции.
На метал-сцене в Von Krahl выступят легенда эстонского нойз-рока Zahir, которые скоро выпустит новый долгоиграющий альбом, и финская электро-металлическая группа Khroma. Музыкальный магазин World Clinic предложит разномастный рок в Kivi Paber Käärid — как местных, так и зарубежных артистов — от победителя в номинации “Рок-альбом” на EMA 2022 The Boondocks до норвежской диско-панк-фанк-группы Sex Judas feat. Ricky, работающей на знаменитым лейбле Optimo. В клубе HALL ждут самых неутомимых гостей фестиваля резиденты Микаэла Сарачино и Катя Адрикова, а также итальянский техно-продюсер и DJ Neel, закаленный на сценах таких мероприятий, как Mutek и Berlin Atonal.
В субботу, 7 мая, TMW продолжится в Нарве, где музыкальную программу в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе откроет творение композитора Арво Пярта в исполнении Камерного хора Эстонской филармонии под управлением Тыну Кальюсте.
Фестиваль в Нарве сосредоточится на Vaba Lava в центре культуры Linda 2. На главной сцене вместе с друзьями выступит рэпер Gameboy Tetris, который прославился в Нарве несколько лет назад благодаря коллаборации с nublu на песне Für Oksana. Также на сцену выйдут звезды фолка Trad.Attack!, Мари Калкун и Curly Strings.
Уку Сувисте и Нарвский городской симфонический оркестр под управлением Анатолия Щура выступят на сцене ДК Ругодив. Зрителям также будет предоставлена уникальная возможность посетить Кренгольм, рабочие помещения с видом на водопад, где состоятся концерты Duo Ruut и Tuulikki Bartosik. Вслед за таллиннским саундтреком, представленным на TMW в прошлом году, в Нарвской арт-резиденции состоится премьера произведения Themes For Great Cities: Tallinn & Narva, основанного на городских звуках Нарвы и Таллинна.
Концертная программа субботы и вся музыкальная программа фестиваля завершится в легендарном прибрежном арт-клубе Ro-Ro, где фестиваль Mägede Hääl представит на двух сценах более десятка артистов: от аудиовизуального дуэта Vera Vice до White Girl и от словенской нойз-рок-группы Lelee до диджейских сетов Рауля Саареметса и Ивара Мурда.
Программа основной сцены TMW, которая будет представлена фестивалем Station Narva, отмечающем свое пятилетие на величественной Кренгольмской мануфактуре, будет объявлена отдельно.
Помимо вечерней программы, днем музыка будет также звучать в нарвских парках, дворах и скейт-парках, где выступят дуэт Мартена Кунингаса и Роберта Линна, рэпер-продюсер Fenkii, а также нарвские артисты Propazha и Pale Alison. Городская программа Нарвы также предлагает гостям искусство, общественные дискуссии, поездки и экскурсии. В воскресенье, 8 мая, День матери отметят концертом в парке и пикником в саду, в Нарвском общинном саду можно будет вместе высаживать растения и пообщаться.
Коллективы организаторов фестивалей TMW и Station Narva объединяют усилия для проведения общего мероприятия в Таллинне и Нарве. В единстве заключается сила и радость совместной работы.
Билеты на отдельные концерты TMW по цене от 7 до 35 евро поступят в продажу в Piletilevi в среду, 30 марта, в 10:00.
Абонементы на фестиваль TMW 2022 продаются в интернет-магазине TMW и Piletilevi по цене 55 евро (с 1 апреля — 59 евро). Абонементы на фестиваль включают доступ ко всем концертам музыкальной программы как в Таллинне, так и в Нарве. Абонемент мецената и PRO-абонементы для людей из сферы музыки доступны в интернет-магазине TMW.