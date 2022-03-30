Фестиваль откроет Иван Дорн! Tallinn Music Week объявил артистов музыкальной программы этого года

Одно из самых влиятельных событий новой музыки в Европе пройдет со среды по пятницу, с 4 по 6 мая в Таллинне и в выходные, с 7 по 8 мая в Нарве. Отмечая свое пятилетие, в субботу, 7 мая, Station Narva представит главную сцену фестиваля в Кренгольмской мануфактуре. Совместным фестивалем, проходящим в Таллинне и Нарве, отмечается единение и сотрудничество. Билеты на отдельные концерты и клубные вечера TMW 2022 поступят в продажу в Piletilevi в среду, 30 марта, в 10:00.

В музыкальной программе фестиваля принимают участие 175 артистов из 28 стран Европы, Канады, США и Африки. Концерты в Таллинне пройдут с 5 по 6 мая на площадках от Старого города до Творческого городка Теллискиви. 7 мая у любителей музыки будет возможность посетить концертные площадки самого восточного города Эстонии, которые расположены от Дома культуры Ругодив до арт-клуба Ro-Ro. Всего в двух городах будет проведено 28 мероприятий и несколько дневных концертов.

Звезда украинской музыки Иван Дорн откроет музыкальный фестиваль в четверг, 5 мая, в 16:00 в Таллинне, на площади Творческого городка Теллискиви, бесплатным концертом. Артист прибудет в Эстонию, чтобы поприветствовать как зрителей фестиваля, так и украинских военных беженцев.

Одно из особенных музыкальных представлений вечера открытия фестиваля состоится в церкви Святой Екатерины в Старом городе, где прозвучит произведение Dies Irae шведского композитора и авангардистки Марии В. Хорн в исполнении Женского хора Таллиннского технического университета.

Джаз-клуб Philly Joe’s Tallinn начнет свой двухдневный музыкальный марафон в четверг концертами групп в диапазоне от Alfa Collective, которые произвели фурор в эстонском альт-поп-мире, до австралийской пауэр-джаз ансамбля Brekky Boy.