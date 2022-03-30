Кристийна Поска выступит перед родной публикой с Симфоническим оркестром Фландрии

На премьере прозвучит новое произведение Юло Кригула, написанное по заказу оркестра, а также будут исполнены концерт Уолтона для альта с оркестром и Симфония № 6 (“Пасторальная”) Бетховена.

Симфонический оркестр Фландрии (Vlaanderen Symphony Orchestra) — один из ведущих оркестров Бельгии, главным дирижером которого с 2019 года является Кристийна Поска. Изначально коллектив планировал выступить в Эстонии еще год назад, но из-за коронавирусных ограничений приезд пришлось отложить. “Я несказанно рада, что наш концертный тур наконец-то состоится, пусть и с задержкой на год. В нынешних условиях это по-прежнему можно воспринимать как еще одно маленькое чудо, — отметила дирижер Кристийна Поска. — Представление нашей публике ставшего мне родным оркестра и, наоборот, знакомство оркестра с Эстонией — для меня чрезвычайно важное и близкое сердцу событие как в профессиональном, так и в личном плане”.

Концерт откроется мировой премьерой произведения эстонского композитора Юло Кригула „Proteus Pulse“, написанного по заказу оркестра. Поска продолжила давнюю традицию известных эстонских дирижеров, работающих за рубежом, заказывать произведения у эстонских композиторов и тем самым знакомить мир с эстонской музыкой. В первом отделении концерта также прозвучит концерт для альта английского композитора Уильяма Уолтона в исполнении одного из самых успешных альтистов мира, уроженца Германии Нильса Мёнкемейера. Концерт завершится 6-й симфонией Бетховена (“Пасторальной”), которую композитор называл музыкальным манифестом любви к природе.

Кристийна Поска — востребованный дирижер на международной арене. По версии крупнейшего международного музыкального онлайн-журнала Bachtrack, в 2015 году она была признана наиболее загруженным дирижером среди женщин. Поска дирижировала ведущими оркестрами мира и выступала во многих оперных театрах Европы. В марте этого года она успешно дебютировала в Берлинской государственной опере и Королевском оркестре Концергебау.

Внимание! Концерты Симфонического оркестра Фландрии состоятся в Пярнуском концертном доме 31 марта (действительны билеты от 8 апреля 2021 г.), в тартуском концертном зале “Ванемуйне” 1 апреля (действительны билеты от 9 апреля 2021 г.) и в концертном зале “Эстония” 2 апреля (действительны билеты от 10 апреля 2021 г.).