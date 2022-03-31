Собчак пожаловалась на нехватку денег
В своем авторском Telegram-канале звезда призналась, что сейчас ей и ее команде становится сложнее работать. Помимо этого, Собчак рассказала, что в последнее время вместе со своей редакцией неделями не спала, чтобы освещать самые важные события в своем микроблоге. Об этом сообщает “Рамблер”.
“Мы продолжаем дважды в неделю делать интервью и большие спецвыпуски для YouTube. YouTube, где отключена монетизация, спонсорство не работает, а значит и схемы выпуск — “заработок, который тратится на следующий выпуск, — новый выпуск” больше не существует”, — рассказала Ксения.
В связи с этим она призвала поклонников поддержать свою команду. Для этого звезда предложила купить ее собственный мерч или оформить подписку на донаты для команды Собчак. Подытоживая, Ксения поблагодарила своих читателей, а также напомнила, что работает именно для них.
В принципе тем же самым занимаются и другие блогеры, которые продолжают свою деятельность несмотря на отключение монетизации.