“Люди останутся без всего”: Тамара Глоба рассказала о последствиях кризиса

Астролог считает, что весенние месяцы станут временем активных переговоров, примирения и исправления ошибок. А полностью вся сложившаяся политическая и экономическая обстановка стабилизируется ближе к 2023 году. Этот период коснется большинства сфер — от финансов до быта.

“Для мира период 2022–2023 годов будет неспокойным. Кардинально изменится все: многие сейчас останутся без всего. А те кто, не имел ничего, в нужный момент захватят в свои руки новые возможности: технологии, финансовые потоки и структуры… В мае 2022 года возможны провокации с разных сторон, но уже летом ситуация отступит и вновь накалится только в ноябре-декабре, а также в начале 2023 года. Это будет наиболее сложный период”, — рассказала Тамара Глоба в интервью для YouTube-канала “Стрелец-молодец”.

Астролог уверена, что эра наличных и электронных денег подходит к концу. Привычные средства заменит специальная цифровая система, которая будет включать в себя все данные о человеке, включая здоровье. Это должно защитить граждан от мошенников.

“Эта система будет включать в себя все, как электрическая единица, и в нее будут входить все ваши данные. Также туда будет входить потенциал, опираясь на который будет решаться, давать вам кредит или нет. А если говорить о ближайшем будущем, то максимальные проблемы с финансами ощутят жители Европы в конце июля и начале августа”, — предупредила Глоба.

Астролог напоминает, что стоит думать не столько о финансовом благополучии, как о состоянии здоровья. Коронавирус никуда не ушел, а по-прежнему живет и активно размножается. Глоба просит внимательнее относиться к себе и своим детям, поскольку звезды сулят нам растущие риски вирусной опасности.

“Если бы не ковид, то кризис настиг бы нас уже давно. Коронавирус уберег нас от более серьезных потрясений и проблем. Сейчас есть возможность заражений. Опасности такие были и в 1950-х годах. Вспышки в начале 2023 года могут дать проблемы. Нужно беречь детей. Они могут стать переносчиками заболеваний, так как постоянно контактируют друг с другом”, — объясняет астролог.