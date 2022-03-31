Сколько Юлии Барановской платят за шоу “Мужское/женское”

Поклонники шоу с нетерпением ждут возвращения “Мужского/женского” в эфир, но можно сказать абсолютно точно — ведущие проекта ждут этого заветного дня ничуть не меньше. Зарабатывать и кушать хочется всем, а ведь для Барановской доход от этой передачи — основной.

Отметим, что всего лишь чуть меньше года назад издание “Экспресс-газета” тоже взялось за подсчет финансовых средств Барановской, и данные журналистов несколько разнились с тем, что говорил Рустам. По их данным, Барановская получает в месяц около 500 тысяч рубле (5,35 тыс. евро), однако помимо “Мужского/женского” у нее есть и другие “денежные потоки”. Например, на рекламе в соцсетях Юлия зарабатывала в месяц около 2 млн рублей (21400 евро), а за ведение мастер-классов ей платят в среднем 1,5 млн рублей (16 тыс. евро). Также ежемесячно Юлия получает по 100 тысяч рублей за авторские отчисления за автобиографию “Все к лучшему” (около 1000 евро), а также по 340 тысяч (3600 евро) от Андрея Аршавина — алименты на троих детей.