У Жасмин требуют вернуть многомиллионный долг покойного отца

“Сумма иска составляет 300 млн рублей (по сегодняшнему курсу — 3,18 млн евро). Между банком и заемщиком (некой гражданкой Натальей Бертовой) был заключен кредитный договор. В качестве обеспечения исполнения обязательств, также был составлен договор залога недвижимости. При подготовке иска в суд установлено, что лицо, на которого возложены обязательства отвечать перед банком за исполнение заемщиком условий по договору, умер (Лев Манахимов)”, — рассказали в пресс-службе Мещанского районного суда.