30.03.2022, 20:30
Умер 33-летний экс-участник бойз-бенда The Wanted Том Паркер
ФОТО: screenshot - youtube
“С тяжелейшим сердцем мы подтверждаем, что Том мирно скончался сегодня утром, когда вся его семья была рядом с ним”, — написала от имени семьи супруга (а теперь вдова) музыканта Келси Хардвик.
Келси добавила: «Наши сердца разбиты, Том был центром нашего мира, и мы не можем представить жизнь без его заразительной улыбки и присутствия. Мы искренне благодарны за любовь и поддержки и просим всех объединиться, чтобы свет Тома продолжался. сиять для его прекрасных детей. Спасибо всем, кто поддерживал его на протяжении всего времени, он боролся до самого конца. Я горжусь вами».
В 2020 году у Тома был диагностирован рак мозга.