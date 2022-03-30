Умер 33-летний экс-участник бойз-бенда The Wanted Том Паркер

Келси добавила: «Наши сердца разбиты, Том был центром нашего мира, и мы не можем представить жизнь без его заразительной улыбки и присутствия. Мы искренне благодарны за любовь и поддержки и просим всех объединиться, чтобы свет Тома продолжался. сиять для его прекрасных детей. Спасибо всем, кто поддерживал его на протяжении всего времени, он боролся до самого конца. Я горжусь вами».