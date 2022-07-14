Эстонка о том, кто в паре должен проявлять инициативу в сексе: "Это было бы односторонне и даже противно"

“Моя сексуальная жизнь, так же, как и отношения, должна быть равноправной! Я, честно говоря, вообще не представляю ситуации, когда бы только я или, наоборот, только мой партнер проявлял инициативу, чтобы прыгнуть в постель. Это ведь было бы очень односторонне и даже противно. Для чего быть вместе, если страсть угасла? Ну или да, если сразу не расходиться, то стоило бы отправиться к психологу. Конечно, у нас не досконально рассчитано, кто когда предлагает заняться сексом, чтобы все было 50/50. Но это все-таки происходит плюс-минус равноправно. И мы вместе семь лет! Ничего другого и не могу сказать — да здравствует равенство!”