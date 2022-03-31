Sveta Baar поддержит ЛГБТ+ людей в Украине аукционом и дрэг-шоу “Drag for Ukraine”

В воскресенье, 3 апреля, в Sveta Baar состоится благотворительный аукцион и дрэг-шоу

“Drag for Ukraine”, средства от которых будут направлены на поддержку ЛГБТ+ сообществу в Украине. После российского вторжения в Украине, там осталось большое количество ЛГБТ+ людей, которые не имеют возможности покинуть страну или приняли решение остаться дома, чтобы оказывать поддержку своему народу и защитникам страны.

“Украинские ЛГБТ+ активисты продолжают помогать местным сообществам, рискуя жизнью каждый день. Важно, чтобы международное сообщество их не забыло”, — отмечает Юрий Йорский, украинский ЛГБТ+-активист, проживающий в Эстонии.

Пожертвования на благотворительном аукционе идут ЛГБТ-ассоциациям Украины, таким как MTÜ Insight, KyivPride и GenderZed, которые предоставляют продовольственную помощь, лекарства, убежища, психологическое консультирование и другие жизненно необходимые

услуги для ЛГБТ+ украинцев. “Sveta Baar собирает пожертвования в Украину посредством различных мероприятий с начала войны, но, к сожалению, кризис продолжается, и мы чувствуем себя обязанными увеличить наш вклад”, — говорит Мадлен Тэтцов-Фолкнер, одна из владелиц Sveta Baar.

Пожертвования на аукцион внесли Художественный музей Kumu, кинотеатр Sõprus, центр искусств Kai, Müürileht, книжный магазин Puänt, Värske Rõhk и Crystal Rabbit. Мероприятие

проведет ЛГБТ+ активист Анетте Малетъярв (Heterokringel), также на сцене будут выступать несколько эстонских дрэг-перформеров, самые известные из которых — Клоя Лагуччи, Хельги Сальдо, Ээбен Фрюулеп и Major Danger.

Благотворительный аукцион “Drag for Ukraine” состоится в воскресенье, 3 апреля, начало в 17:00 в Sveta Baar (Telliskivi 62). Вход на мероприятие основан на пожертвовании не менее 5 евро, призы будут разыграны между меценатами. Подробнее о том, как помочь Украине и ЛГБТ+ украинцам, можно узнать на сайте Эстонской ассоциации ЛГБТ:

https://www.lgbt.ee/post/kak-my-mozhem-pomoch-ukraine-i-lgbt-ukraintsam

“Drag for Ukraine” Фэйсбук: https://www.facebook.com/events/486995013113594/

Страница Sveta Baar: https://www.facebook.com/BaarSveta

Ассоциация ЛГБТ: Как помочь Украине и ЛГБТ+ украинцам?:

https://www.lgbt.ee/post/kuidas-aidata-ukrainat-ja-lgbt-ukrainlasi