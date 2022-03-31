Болезнь победила: семья Брюса Уиллиса подтвердила завершение карьеры актера
Голливудский актер и звезда франшизы «Крепкий орешек» Брюс Уиллис всё же завершает свою карьеру в кино. Это вчера подтвердила его старшая дочь Румер.
Дочь Брюса Уиллиса также поделилась с поклонниками грустными подробностями: оказывается, голливудский красавец стал жертвой болезни под названием афазия, которая влияет на его когнитивные способности.
Слухи о том, что голливудский актер теряет память, появились еще в прошлом году. Тогда коллеги поговаривали, что он работает с “ухом”, и текст ему подсказывает суфлер.
Афазия — это приобретенное расстройство речи, которое может возникнуть после повреждения мозга (инсульт, травмы головы, опухоли или воспалительный процесс в области головного мозга). Это заболевание поражает все языковые способности: говорение, понимание речи, чтение и письмо. Недуг также поражает и ЦНС.
Деменция неизлечима, максимум, что можно сделать — это затормозить течение болезни. Но это лишь попытка выиграть время, изменения, происходящие в памяти, необратимы. Однако несмотря на это, Брюс до сих пор продолжается сниматься сразу в нескольких лентах, которые, судя по всему, станут последними в карьере легендарного актера. На сегодняшний день У Брюса Уиллиса запланированы съемки как минимум в 11 лентах. Хотя по поводу их качества даже самые верные поклонники актёра не питают больших иллюзий. Недаром даже устроители кинопремии “Золотая малина” придумали специальную номинацию “худшая роль Брюса Уиллиса” — причём худшая не за карьеру, а только за прошлый год. И практически на равных за “малину” боролись аж 8 фильмов. “Победил”, к слову, “Звёздный рубеж”. Не стоит его смотреть.