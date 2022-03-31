Болезнь победила: семья Брюса Уиллиса подтвердила завершение карьеры актера

Деменция неизлечима, максимум, что можно сделать — это затормозить течение болезни. Но это лишь попытка выиграть время, изменения, происходящие в памяти, необратимы. Однако несмотря на это, Брюс до сих пор продолжается сниматься сразу в нескольких лентах, которые, судя по всему, станут последними в карьере легендарного актера. На сегодняшний день У Брюса Уиллиса запланированы съемки как минимум в 11 лентах. Хотя по поводу их качества даже самые верные поклонники актёра не питают больших иллюзий. Недаром даже устроители кинопремии “Золотая малина” придумали специальную номинацию “худшая роль Брюса Уиллиса” — причём худшая не за карьеру, а только за прошлый год. И практически на равных за “малину” боролись аж 8 фильмов. “Победил”, к слову, “Звёздный рубеж”. Не стоит его смотреть.