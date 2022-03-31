ВИДЕО | Андрес Пуустусмаа в Кохтла-Ярве: почему все ополчились на Хаматову? Она же хочет мира!

Андрес Пуустусмаа начал встречу с философского вопроса школьникам: В чем сила?

- В правде! — хором ответили ребята цитатой из фильма “Брат”.

- Вот в этом вопрос. Правда есть моя, а есть твоя. Это сложный вопрос. В сложные времена люди ведут себя не так как обычно. Мы переоцениваем свои мысли, мы для себя самые важные. Мы все люди, мы все одинаковые. Я врал. И вы врёте. Как пойти на то, чтобы не врать? Не знаю. Всегда есть ложь. Большая. Маленькая.

Далее Пуустусмаа рассказал о своем видении актерского мастерства.

- Кто хороший актер? Тот, кто убедителен. Их мало. Это великие художники. Важно выразить своё. Для художника это нужда. Знаете Аль Пачино? (Да — отвечают школьники). Это отличный актер. Но есть такие, которые играют всегда одинаково. Опасно, когда актер верит, что он делает хорошо. Он может быть убедительным, но он одинаковый всегда.

Также Пуустусмаа рассказал о ситуации в России.

- У меня было пара ситуаций, что мне говорили: ты здесь (в России — прим. RusDelfi) деньги зарабатываешь? Да! Но это же нормально. В Эстонии маленький рынок. И я там, где можно снимать кино. Это нормально. Я не предавал, зарабатывал честно. Сейчас в Латвии Чулпан Хаматова. Это номер один актриса в России. Почему ее ругают? Она хочет мира. Это нормально.

- Нельзя убивать. Это красная линия для меня. Просто нельзя. Делайте что хотите, но убивать нельзя, - прокомментировал режиссер события в Украине.

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