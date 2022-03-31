Кирилл Кяро в Кохтла-Ярве: российские фильмы стали попадать в топ, но сейчас их ждет изоляция

- Был такой процесс, что многие российские фильмы стали попадать в топ, — говорит Кирилл Кяро. — Но сейчас эти достижения обнуляется. Изоляция — опасная вещь, ты варишься в своем соку. Ты не можешь дать что-то и взять тоже. Я боюсь сейчас этого именно своей профессии.

Далее известный актер перешел к диалогу со школьниками.

- Какие фильмы смотрите?

Одна из школьниц: — “Чемпион мира”. Меня зацепило, что шахматы — скучно. А передали это как война такая. Было интересно. Захотелось самой поиграть. А как попасть в кино?

- Чтобы стать актером, надо болеть этой профессией. Поступать в вуз. Материал на вступительные экзамены: басня, проза и стихотворение.

- Обещайте мне, что возьмёте Есенина. Стихотворение” Песня о собаке”. Выучите. И вы поступите, — добавил Пуустусмаа.

- Я хочу сразу, чтобы не поступать…

- Самородки, конечно, бывают, — ответил Кирилл. — Но лучше учиться. Даже те, кто попадают в кино без образования, потом добирают его, начинают изучать, чтобы понять, что мы делаем на площадке, какую тему несёт актер, какая у него сверхзадача. Кто как друг к другу относится. Нужна система, а она начинается с азов. Вот я в предлагаемой ситуации. И тогда появляется действие, за которым интересно наблюдать.

Как вам кажется, как думают люди в России о войне?

- Я общаюсь со своим кругом, не со всеми, — ответил Кирилл. — Не могу за всех говорить. Наша профессия эмоциональная. И слушать нас — не лучшее дело. У нас меньше логики, больше эмоций. Мнения разные. В чем подтекст мнений? В России сейчас сильно поменялись законы. Появились законы: о фейках, о дискредитации армии. Сейчас любое мнение может быть расценено как политическое высказывание. Поэтому сложно. Лавировать можно. Но сложно. Помните был в советском союзе эзопов язык? Театр в этом преуспел. Мне кажется, мы снова к этому идём. Мнения могут разжечь огонь, который не остановить.