4 крайне полезных свойства бананов

Большое количество полезных веществ

В состав этих фруктов входят органические кислоты, пектины, разнообразные минералы — такие как калий, натрий, магний, фосфор, кальций, железо, марганец. Также они являются источником каротина, который преобразуется в организме в витамин А. Содержится в них и витамин С, помимо него витамины группы В.

Сытные

Клетчатка и сложные углеводы в бананах делают их очень сытным продуктом. При этом они не содержат жиров. Это идеальный перекус, чтобы утолить голод.

Помогают сердцу

По словам Аптон, высокое содержание калия делает бананы одним из лучших продуктов, полезных для поддержания хорошей работы сердца. Благодаря калию снижается напряженность сосудистых стенок, улучшаются показатели кровяного давления.

Улучшают настроение

Диетолог констатирует, что бананы делает полезными еще одно важное свойство — они эффективны в профилактике депрессии. “Бананы улучшают настроение благодаря содержанию витаминов группы B, стимулирующих производство “гормонов счастья”, серотонина и дофамина”. — рассказала эксперт.