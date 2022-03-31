Анна Нетребко после долгого молчания все же осудила войну в Украине

“Я категорически осуждаю войну в Украине, и мои мысли с жертвами этой войны и их семьями. Моя позиция ясна. Я не являюсь членом какой-либо политической партии и не являюсь союзником какого-либо лидера России. Я признаю и сожалею, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы. На самом деле, я встречалась с президентом Путиным всего несколько раз за всю свою жизнь, в частности, по случаю вручения наград в знак признания моего искусства и на церемонии открытия Олимпиады. В остальном я никогда не получала никакой финансовой поддержки от правительства России, живу в Австрии и являюсь ее налоговым резидентом. Я люблю свою родину, Россию, и ищу мира и единства только через свое искусство. После объявленного перерыва я возобновлю выступления в конце мая, первоначально в Европе”, — написала Нетребко в Фейсбуке.