Анна Нетребко после долгого молчания все же осудила войну в Украине
Российская оперная певица Анна Нетребко, которая была доверенным лицом Владимира Путина на выборах, получала из его рук награды, выступала на открытии Олимпиады в Сочи и даже сфотографировалась с флагом “Новороссии” вместе с одним из сепаратистских лидеров, осудила войну с Украиной — спустя более чем месяц после российского вторжения в эту страну, — сообщает радио “Свобода”.
“Я категорически осуждаю войну в Украине, и мои мысли с жертвами этой войны и их семьями. Моя позиция ясна. Я не являюсь членом какой-либо политической партии и не являюсь союзником какого-либо лидера России. Я признаю и сожалею, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы. На самом деле, я встречалась с президентом Путиным всего несколько раз за всю свою жизнь, в частности, по случаю вручения наград в знак признания моего искусства и на церемонии открытия Олимпиады. В остальном я никогда не получала никакой финансовой поддержки от правительства России, живу в Австрии и являюсь ее налоговым резидентом. Я люблю свою родину, Россию, и ищу мира и единства только через свое искусство. После объявленного перерыва я возобновлю выступления в конце мая, первоначально в Европе”, — написала Нетребко в Фейсбуке.
Тем не менее театр Метрополитен-опера в Нью-Йорке, ранее расторгший контракт с Нетребко, пока не готов пересмотреть свое решение, — пишет DW. “Мы прочли публикацию Анны, но пока не готовы изменить нашу позицию”, — сказал агентству dpa директор Метрополитен-оперы Питер Гельб. “Если Анна в долгосрочной перспективе продемонстрирует, что она всерьез и полностью дистанцировалась от Путина, я буду готов к разговору”, — добавил Гельб.
Да и российские зрители оказались разочарованы. Те, что изначально выступали против войны, полагают, что признание Нетребко запоздало и выглядит неискренне. Те же, что призывают вести войну до полного разгрома, посчитали этот шаг предательством. И только небольшая часть обрадовалась: "слава богу, открестилась".