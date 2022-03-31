Борис Моисеев хочет провести лето в Латвии

“Борис Михайлович уже много лет как прекратил гастрольную и концертную деятельность. У него свободный въезд в Латвию. Он надеется, что этим летом все же посетит свою квартиру в Юрмале, по которой очень скучает”, — сказал Горох.

Пока особых препятствий для этого не видно: Моисеев не выступает не только на сцене, но и не высказывался с поддержкой действия России в Украине (а после подобного нескольких артистов Латвия внесла в “чёрный список”). Правда, Владимир Зеленский призывает Польшу закрыть границы с Беларусью, а страны Балтии — с Россией, но в первую очередь, похоже, его волнует доставка товаров из Европы в Россию, а не возможность выехать из России.