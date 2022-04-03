Как сейчас живет и чем занимается Лайма Вайкуле

Тяжело пережила локдаун

В шоу “Вечерний Ургант” Лайма Вайкуле признавалась, что период локдауна дался ей очень тяжело. По словам певицы, у нее была сильная депрессия, из-за которой она поправилась на 10 кг. Из-за резкой смены привычного образа жизни знаменитость, по ее мнению, поняла пенсионеров.

Однако Вайкуле взяла себя в руки и смогла пережить стресс. Она часто выходила на пешие прогулки, каталась на велосипеде. Как рассказывала в интервью певица, она не сидела в четырех стенах, однако из привычной колеи ее выбила сама история пандемии.

Живет в Юрмале и не собирается переезжать

Вместе со своим гражданским мужем Андреем Латковским певица живет в Юрмале. Там знаменитость владеет двухэтажным особняком, расположенным на берегу моря. Исполнительница неоднократно говорила, что это лучшее место, где она может находиться.

Виллу площадью 400 квадратных метров певица обустраивала по своему вкусу. Фотографии дома по ссылке. Хозяйка продумывала интерьер до мелочей, отдавая при этом предпочтение лаконичной черно-белой гамме.

Оформлением приусадебной территории занимались ландшафтные дизайнеры. В доме певицы есть бассейн, сауна, тренажеры и, конечно, ванная комната. В саду располагаются пруд с рыбками и декоративные скульптуры в виде кошек.

Заботится о собаках

Уже долгое время Лайма Вайкуле счастлива в отношениях с Андреем Латковским. Однако детей у знаменитости нет. В юности певица сделала два аборта: тогда ей казалось, что они еще успеют в будущем родить ребенка. Однако в 1990-х годах у Лаймы Вайкуле диагностировали онкологическое заболевание.

Победить болезнь ей удалось, тем не менее рак и прерывание беременностей в молодости привели к тому, что знаменитость потеряла возможность стать матерью. В 2010 году она решилась на ЭКО, но беременность закончилась выкидышем.

В интервью разным изданиям певица рассказывала, что подумывала об усыновлении малыша, однако ее духовник не одобрил это решение. Будучи православным человеком, Вайкуле послушалась священника.

Сейчас Лайма Вайкуле уделяет много внимания своим питомцам — собакам. Она даже отдавала их в специальную школу, чтобы они обучились важным командам. Она также дарит заботу и внимание племяннице Анюте — дочери своей сестры.