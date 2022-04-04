“А русские дети смотрят войну?” Украинский режиссер написала щемящий пост с детскими вопросами о войне

– Мам, ты слушаешь Арестовича?

– Иногда.

– Всегда слушай, вдруг он скажет, что можно вернуться, а мы пропустим.

– Мам, а где тот мальчик, который сам пересек границу? Давайте его заберем, ему там страшно одному.

– Мам, а сколько у него еще бомб?

– Мам, если у нас дом разбомбят, можно я оттуда свое лего вытащу?

– Мам, а если Бог не убивает Путина, то выходит, что Бог за что-то обиделся на украинцев?

– Мам, хорошо, что война началась ранним утром, а так бы дети успели прийти в школы.

– Мам, мне уже все равно на бомбы, давай вернемся в Киев.

– Мам, а русские дети смотрят на войну? Им нас не жаль, не правда ли?

– Мам, а ты говорила, что детские мечты должны сбываться. Мои больше не сбываются. Это я уже взрослый?

– Мама, а если война будет продолжаться долго, папа нас не забудет?

В комментариях растроганные пользователи выразили свои эмоции от прочитанного. “Слезы катятся. Какой мудрый ребенок”, “Плачу… какие же наши детки прекрасные”, “Я не ребенок, но у меня такие же мысли каждый день”, “К сожалению, украинские дети уже выросли”, — говорится в комментариях.

Также в комментариях добавили подобные вопросы и от своих детей. Наверное, на вопрос "а за что нас бомбят?" не сможет ответить никто.

У этой истории появились неожиданные продолжения. Во-первых, цитаты мальчика начал зачем-то использовать без ссылки сценарист и режиссёр Олег Кавун ("Шерлок Холмс" с А. Петренко, "Кандагар", "Бег по солнечной стороне"). Объяснение у Наты нашлось оригинальное: "просто он оказался русским, а какой ты русский если не ... (украдёшь) что-нибудь?" Но хуже, что цитаты использовали мошенники, собирая деньги "в помощь детям Мариуполя", в подвалах которого и были якобы услышаны эти вопросы.