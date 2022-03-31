31.03.2022, 19:30
Актер Пол Херман (“Клан Сопрано”) умер в день своего рождения
ФОТО: screenshot - youtube
Умер актер сериала “Клан Сопрано” Пол Херман. Его жизнь оборвалась 29 марта, в день, когда ему исполнилось 76 лет. Причина смерти не сообщается. “Мы глубоко опечалены потерей нашего любимого Пола Хермана. Настоящий персонаж на экране и за его пределами. Всем, кто его знал, будет его очень не хватать, и мы всегда будем помнить звук его смеха и смелого духа”, — цитирует Hollywood Reporter представителя актера.
Херман родился в 1946 году в Бруклине. В юношестве пытался заниматься бизнесом и трудился наемным рабочим. Его актерская карьера началась после 40-летнего юбилея.
В 1982-м он снялся в картине “Дорогой мистер Чудесный” с именитыми зарубежными актерами Джо Пеши и Карен Людвиг. Также ему доставались роли второго плана в таких проектах как “Легкие деньги”, “Хлопковый клуб”, “Пурпурная роза Каира” и “Дни радио”.
На телевидении он знаком зрителю по персонажам в сериалах “Спенсер: по найму”, “Полиция Майами” и “Эквалайзер”. Однако самой значимой работой артиста была роль владельца клуба Питера “Бинси” Гаэты в сериале “Клане Сопрано”.