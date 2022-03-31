Актер Пол Херман (“Клан Сопрано”) умер в день своего рождения

Умер актер сериала “Клан Сопрано” Пол Херман. Его жизнь оборвалась 29 марта, в день, когда ему исполнилось 76 лет. Причина смерти не сообщается. “Мы глубоко опечалены потерей нашего любимого Пола Хермана. Настоящий персонаж на экране и за его пределами. Всем, кто его знал, будет его очень не хватать, и мы всегда будем помнить звук его смеха и смелого духа”, — цитирует Hollywood Reporter представителя актера.