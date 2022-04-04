04.04.2022, 14:42
Обнаженные на эстонском ТВ? Новое реалити-шоу “Девичник" в разы жестче, чем его прошлая версия
ФОТО: Kuvatõmmis
Когда телеканал TV3 объявил о том, что начнутся съемки продолжения самого скандального реалити-шоу Эстонии ”Мальчишник" (Poissmeeste pidu), зрители надеялись, что женская версия данной передачи будет стильнее и приличнее. Но после просмотра первого эпизода можно с уверенностью сказать, что приключения на “Мальчишнике” были просто детским садом по сравнению с новой передачей.