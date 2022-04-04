Обнаженные на эстонском ТВ? Новое реалити-шоу “Девичник" в разы жестче, чем его прошлая версия

Концепция “Девичника” в принципе точно такая же, как у реалити-шоу “Мальчишник”. Теперь по правилам женщины сами могут выбирать себе партнера на вечеринку. Это означает, что если ты всё-таки не хочешь делить кровать с каким-нибудь Кальви-Калле (Kalvi Kalle Kruusamäe — прим.Delfi), то и не должна. Однако эта передача только подтверждает факт, что вкус на мужчин у эстонских женщин настолько плох, что именно такие экземпляры как “подражатели Кевина” и приходят к девушкам на вечеринку. Как такое возможно?