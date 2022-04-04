Шоубиз
04.04.2022, 14:42

Обнаженные на эстонском ТВ? Новое реалити-шоу “Девичник" в разы жестче, чем его прошлая версия

 
Мерилин Мёльдер
Мерилин Мёльдер merilin.molder@kroonika.ee
ФОТО: Kuvatõmmis

Когда телеканал TV3 объявил о том, что начнутся съемки продолжения самого скандального реалити-шоу Эстонии ”Мальчишник" (Poissmeeste pidu), зрители надеялись, что женская версия данной передачи будет стильнее и приличнее. Но после просмотра первого эпизода можно с уверенностью сказать, что приключения на “Мальчишнике” были просто детским садом по сравнению с новой передачей.

Концепция “Девичника” в принципе точно такая же, как у реалити-шоу “Мальчишник”. Теперь по правилам женщины сами могут выбирать себе партнера на вечеринку. Это означает, что если ты всё-таки не хочешь делить кровать с каким-нибудь Кальви-Калле (Kalvi Kalle Kruusamäe — прим.Delfi), то и не должна. Однако эта передача только подтверждает факт, что вкус на мужчин у эстонских женщин настолько плох, что именно такие экземпляры как “подражатели Кевина” и приходят к девушкам на вечеринку. Как такое возможно?

RusDelfi
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