Умер легендарный французский фотограф Патрик Демаршелье

“С глубоким прискорбием сообщаем о смерти Патрика Демаршелье 31 марта 2022 года в возрасте 78 лет”, — говорится в сообщении на странице фотографа в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). У него остались жена Миа, трое сыновей и трое внуков.