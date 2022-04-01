Умер легендарный французский фотограф Патрик Демаршелье
Французский фотограф Патрик Демаршелье умер в четверг в возрасте 78 лет, пишет mail.ru.
“С глубоким прискорбием сообщаем о смерти Патрика Демаршелье 31 марта 2022 года в возрасте 78 лет”, — говорится в сообщении на странице фотографа в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). У него остались жена Миа, трое сыновей и трое внуков.
Патрик Демаршелье родился 21 августа 1943 года во французском городе Гавр. В 1975 году он уехал из Парижа в Нью-Йорк.
Демаршелье сотрудничал с такими журналами, как Elle, Marie Claire и Glamour, долгое время работал в журналах Vogue и Harper’s Bazaar, участвовал в съемке рекламных кампаний для Dior, Louis Vuitton, Chanel, Yves Saint Laurent и множества других брендов.
Он также известен серией снимков принцессы Дианы (1961−1997).