Джим Керри объявил о завершении карьеры

Керри заявил, что “уходит на пенсию”, потому что “сделал достаточно”. “Если ангелы принесут какой-нибудь сценарий, написанный золотыми чернилами, и скажут мне, что людям будет очень важно это увидеть, я мог бы. Я мог бы продолжить путь, но я беру перерыв”, — сказал он.

Актер добавил, что ему нравится его спокойная жизнь, что он очень любит рисовать на холсте, любит свою духовную жизнь. “И я чувствую (вы, возможно, никогда не услышите этого от другой знаменитости), что у меня всего достаточно. Я сделал достаточно. С меня достаточно”, — отметил Керри.