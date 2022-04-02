“Да, мы действительно поженились в начале марта!” Любовная история Михаила Кылвара и Анастасии Коваленко от маскировки до свадьбы

Мэр города Таллинна Михаил Кылварт женился на Анастасии Коваленко, которая является членом городского собрания Таллинна. Об их особенно теплых взаимоотношениях шептались ещё осенью во время муниципальных выборов. Впервые они вышли на публику в статусе пары на церемонии вручения ежегодных театральных премий. “Да, мы поженились”, — признается Кылварт журналу Kroonika.