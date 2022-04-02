Шоубиз
02.04.2022, 14:12

“Да, мы действительно поженились в начале марта!” Любовная история Михаила Кылвара и Анастасии Коваленко от маскировки до свадьбы

 
Анна-Мариа Вейдеманн-Макко
Анна-Мариа Вейдеманн-Макко annamaria.makko@kroonika.ee
Nataly Koppel
Anastassia Kovalenko ja Mihhail Kõlvart.
Anastassia Kovalenko ja Mihhail Kõlvart.
Fotokollaaž

Мэр города Таллинна Михаил Кылварт женился на Анастасии Коваленко, которая является членом городского собрания Таллинна. Об их особенно теплых взаимоотношениях шептались ещё осенью во время муниципальных выборов. Впервые они вышли на публику в статусе пары на церемонии вручения ежегодных театральных премий. “Да, мы поженились”, — признается Кылварт журналу Kroonika.

На недавнем гала-концерте в честь церемонии вручения ежегодных театральных премий самой неожиданной стала пара - мэр города Михаил Кылварт (44) и обаятельная муниципальная политикесса, будущий член Рийгикогу Анастасия Коваленко (30). Выяснилось, что мы-таки имеем дело с первым публичным выходом в свет тайно заключившей в марте брак пары. Сидевшие на первом ряду величественного главного зала Русского театра Коваленко и Кылварт держались скромно, избегая объективов камер.

RusDelfi
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