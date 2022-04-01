Жерар Депардье выступил против российского руководства

Ещё ролтора года назад французский актёр рассказывал в интервью, что Путин ему очень нравится — он не чудовище и его очень любят россияне, — добавляет телеграм-канал Baza. Депардье также вспомнил, что именно российский президент в 2013 позвонил ему, предложил гражданство и прислал самолёт за актером.

Соответствующий указ о предоставлении французу гражданства за вклад в развитие культуры и кинематограф Путин подписал 1 января 2013 года. В том же году Депардье получил постоянную прописку в Саранске и дополнительно квартиру в Грозном, но почему-то ни в Чечне, ни в Мордовии не остался, а в 2018-м он переехал в Европу, гражданство Франции он сохранил. Разве что успел сняться в роли Распутина и в ситкоме "Зайцев+1".