“Мы же не знали…” Организаторы “Золотой малины” отозвали “именную” премию Брюса Уиллиса

“После серьезных раздумий Razzies приняла решение отменить присуждение награды Брюсу Уиллису из-за раскрытого недавно диагноза. Если болезнь влияет на принятие (актерами) решений или качество исполнения (ролей), мы признаем, что присуждать за это “Золотую малину” неприемлемо”, — говорится в заявлении Уилсона и Мерфи.

30 марта родные Уиллиса сообщили, что Брюсу Уиллису недавно поставили диагноз афазия, из-за чего он вынужден завершить свою актерскую карьеру.

В минувшую субботу, накануне вручения награды киноакадемии США “Оскар” организаторы “Золотой малины” заявили, что Уиллис удостоен антипремии за фильм “Звездный рубеж”. Он “одержал победу” в специально созданной для него в этом году категории “Худший фильм Брюса Уиллиса в 2021”.

Но организаторам действительно было о чём поспорить. Как бы ни играл Брюс свои роли, сами фильмы, в которых он снимался в последнее время, не выдерживают критики.