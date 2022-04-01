“Буду в каждом туалете”: Ольга Бузова изящно отпраздновала 1 апреля
Россия воюет с Украиной, артисты и публицисты эмигрируют, Брюс Уиллис и Джим Керри завершают карьеру… В череде этих по-разному мрачных событий мы как-то забыли, что сегодня 1 апреля — день, когда есть место розыгрышам. А Ольга Бузова не забыла… будем надеяться.
«Мои хорошие. Не знала, как вам сказать, но все-таки хочется поделиться с вами новостью. Дело в том, что с сегодняшнего дня я становлюсь лицом туалетной бумаги. Теперь Бузова еще будет в каждом туалете», — сообщила она поклонникам в своём Telegram-канале.
Смешно? Во-всяком случае, самоиронично. С другой стороны, в России продаются, например, одноразовые салфетки и рисунками Никаса Сафронова. Почему бы кому-нибудь действительно не приложить руку к товару с тем же по сути принципом действия?