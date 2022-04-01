“Буду в каждом туалете”: Ольга Бузова изящно отпраздновала 1 апреля

«Мои хорошие. Не знала, как вам сказать, но все-таки хочется поделиться с вами новостью. Дело в том, что с сегодняшнего дня я становлюсь лицом туалетной бумаги. Теперь Бузова еще будет в каждом туалете», — сообщила она поклонникам в своём Telegram-канале.