Возмездие неотвратимо! После осуждения войны Анна Нетребко лишилась заработка в Новосибирске

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета отменил выступление певицы Анны Нетребко, которое было запланировано на 2 июня. “Вчера артистка сделала заявление с осуждением действий нашего государства. Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба Родины. Сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни. Сейчас время сделать выбор”, — указано на официальном сайте оперного.

“Мы уверены — правда за нами. Нас не должно пугать, что находятся деятели культуры, отказывающиеся от своей Родины. Наша страна богата талантами и на смену вчерашним кумирам придут другие, с ясной гражданской позицией“ — продолжает чеканить фразы театр.

Присоединятся ли к такой позиции другие концертные площадки, пока неизвестно. Но российские зрители настроены решительно. “Кто не с нами, тот против нас” стал основным лозунгом. И если ещё три дня назад российские поклонники певицы уважали её за то, что “не прогнулась”, то теперь проклинают. А как показала практика, когда зрители рассержены, они сдают билеты, и концерты могут сорваться ещё и по этой причине.

При этом и тот же “Метрополитен Опера” не спешит возвращаться к сотрудничеству с Анной Нетребко, подозревая, что последнее заявление об осуждении войны было сделано не от души, а после понимания, что оперная дива останется без заработка. И теперь её не ждут и в Нью-Йорке, и в Новосибирске. Куда податься?

Впрочем, певица анонсировала свой тур по Европе в мае. Возможно, страсти улягутся, и хотя бы там она найдёт своего слушателя.