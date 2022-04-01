01.04.2022, 17:00
Культура в изгнании: Чулпан Хаматова сыграла в спектакле Кирилла Серебренникова — и все это в Берлине
ФОТО: screenshot - youtube
Уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова неожиданно появилась в постановке уехавшего из России режиссёра Кирилла Серебренникова по мотивам “Декамерона” Джованни Боккаччо, который в Россию даже не приезжал.
“Декамерон” показывали в Deutsches Theater Berlin в Германии. Этот спектакль — совместный проект “Дойче Театр” и “Гоголь-Центра”.
Появление Хаматовой в спектакле действительно стало полной неожиданностью для зрителей, ведь актриса не числится в труппе театра и не была заявлена в анонсе. Она вышла на сцену, заменив заболевшую коронавирусом актрису Ирину Выборнову.