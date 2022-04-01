Музыкальный спектакль “Моя прекрасная леди” прощается со зрителями до следующего сезона

Яркую и динамичную постановку в Русском театре можно будет посетить только 24 апреля (по специальной цене). В дальнейшем спектакль можно увидеть на гастролях в июне в Тарту.

В главных ролях — любимцы публики эстонская оперная певица Элина Нечаева и ведущий актер Русского театра Александр Ивашкевич. Художник по костюмам — популярнейший историк моды, выдающийся искусствовед Александр Васильев.

“Моя прекрасная леди” — один из самых знаменитых мюзиклов, который ставят на всех сценах мира. Волшебная музыка, головокружительная хореография и искрометные диалоги надолго остаются в памяти и вызывают желание снова и снова встречаться с героями обаятельной постановки.

История о том, как амбициозный профессор лингвистики взялся обучить бедную цветочницу правильному произношению и ввести ее в высший свет, хорошо известна, но сам спектакль “Моя прекрасная леди” — это отдельный сорт эстетического удовольствия. Радость, веселье, юмор, красота, танцы, калейдоскоп шикарных костюмов… По признанию исполнителя роли Хиггинса, именно тоска по красоте вызывает в людях эмоцию.

“Моя прекрасная леди” — идеальный выбор для зрителя, который хочет отвлечься от серых будней, ненастной погоды, позволить музыке, ярким краскам унести себя от привычной суеты!

НЕ ПРОПУСТИТЕ! Прекрасная Леди ждет вас 24 апреля в Русском театре Эстонии!

Синхронный перевод на эстонский язык.