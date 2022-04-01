ФОТО | Игорь Бутман опять женился — уже в четвертый раз

В начале марта появилась информация о свадьбе Игоря Бутмана с Анной. Не прошло и месяца, как пара официально узаконила отношения.

“Наш волшебный день!” — написали влюбленные в социальных сетях. Актриса Виктория Маслова, Полина Диброва, Николай Расторгуев, Лариса Долина тут же поздравили жениха и невесту с важным событием, — умиляется “СтарХит”.

“Я не помню, сколько лет назад это случилось, но случилось! И я помню, что это было в его клубе, на Таганке. Игорь Бутман сказал: “Лариса, я влюбился и хочу жениться на этой девочке!” — вспомнила Долина. — Очень убедительно заявил, трудно было не поверить. А потом познакомил меня со своей избранницей. Милая, юная, улыбчивая. Прошло несколько лет, и я сама полюбила эту девочку. Я очень счастлива, что Аня и Игорь вместе, а сегодня уже официально! Люблю обоих и хочу, чтобы эти двое были счастливы всю жизнь! Горько!”

Перед бракосочетанием Игорь и Анна успели посетить тренажерный зал — в важный день парочка решила выглядеть на миллион. “Несколько часов до загса, а мы спортивная семья. Сбрасываем ненужный вес, чтобы влезть в костюм и платье”, — шутили жених и невеста. После регистрации новобрачные отправились гулять по Юсуповскому дворцу на Мойке.

Бутман и Львова вместе с 2020 года. 32-летняя разница в возрасте ничуть не смущает пару. По словам знакомых супругов, им, наоборот, всегда есть, что обсудить.

Первые две жены Бутмана — американки Айлин и Донн. С третьей женой, Оксаной, музыкант узаконил отношения в 1995 году. В 2010 супруги жили порознь, но официально расстались лишь в 2017.