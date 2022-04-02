Ограблен лондонский дом семьи Дэвида Бэкхема

По данным издания, первым о произошедшем узнал их сын Круз, вернувшийся с ночной прогулки. Бэкхем вместе с супругой и 10-летней дочерью Харпер находился в другой комнате. Увидев перевернутую вверх дном комнату и осколки разбитого стекла, Круз позвал отца, тот в свою очередь обратился в службу экстренной помощи.

Как сообщил источник The Scottish Sun, знаменитостей ограбили профессиональные грабители, орудующие в их районе. Им удалось добраться только до одной спальни.

“Ни одна из украденных вещей, к счастью, не несла для знаменитостей никакой эмоциональной ценности”, — рассказал источник изданию.

Согласно изданию, у Бэкхемом украли несколько тысяч фунтов, а также дизайнерские вещи и технику.