02.04.2022, 13:00
Уилл Смит раскаялся за плохое поведение и ушел из киноакадемии
Foto: Kay Blake, ZUMAPRESS.com
Уилл Смит вышел из состава Американской киноакадемии. Актер раскаялся и заявил, что его поведение недостойно членства в такой важной организации, — сообщает Super.
“Я предал доверие академии. Я лишил других номинантов и победителей возможности отпраздновать и прославиться за их выдающуюся работу. У меня разбито сердце. Итак, я отказываюсь от членства в Академии кинематографических искусств и наук и приму любые дальнейшие последствия, которые совет сочтет целесообразными”.
А ведь казалось бы, только жизнь начала налаживаться: получилось удачно перезапустить карьеру, тут же получить "Оскара" — и тут подстерёг зловещий рок. Точнее, Рок — Крис Рок — со своими глупыми шуточками...