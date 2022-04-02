Уилл Смит раскаялся за плохое поведение и ушел из киноакадемии

“Я предал доверие академии. Я лишил других номинантов и победителей возможности отпраздновать и прославиться за их выдающуюся работу. У меня разбито сердце. Итак, я отказываюсь от членства в Академии кинематографических искусств и наук и приму любые дальнейшие последствия, которые совет сочтет целесообразными”.