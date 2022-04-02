ВИДЕО | "А я сейчас вам покажу..." Видеомемы с Александром Лукашенко

Откровения Лукашенко о “готовящемся нападении Украины на Беларусь” вызвало не только скептические улыбки, но и волну видеомемов. И это что-то новое в Интернете: чаще “мемасики” ограничивались картинками. Сейчас же чуть ли не ежедневно появляются всё новые видеоколлажи. Кому уже только в них Александр Григорьевич ни читал свою лекцию с добытой картой… Впрочем, смотрите сами.