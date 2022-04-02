Ингеборга Дапкунайте уехала из России

“Я давно уехала из России. И я здесь, потому что здесь моя семья, моя сестра и моя мама”, — рассказала Дапкунайте. Впрочем, “давно“ — это некоторое преувеличение: уехала Ингеборга в конце февраля, и отъезд всё же связан с военными действиями в Украине.

По ее словам, она очень переживает за все, что происходит сейчас в мире, и считает, что нужно было уезжать еще несколько лет назад. “Если бы можно было предсказать будущее и изменить прошлое… Но да, я ошибалась. То, что я не уехала раньше — ошибка, и у меня нет для себя оправданий”, — заявила звезда.

При этом она выступила против бойкота российских артистов за рубежом. “Мы не можем вести себя так, как будто мы нянька для публики, ей не 5 лет. Зрители сами решают, что смотреть, а что нет”, — пояснила свою позицию актриса.