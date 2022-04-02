Марина Хлебникова объявила о возвращении на сцену

Пережившая несколько операций по восстановлению внешности после ЧП Хлебникова позирует совершенно одухотворенной. Следов трагедии на лице совсем не видно. Звезда улыбается и показывает жестом, что в ее жизни все отлично.

“Новая песня совсем скоро!” — анонсировал выход шедевра рэпер.



Россияне были рады увидеть 56-летнюю певицу в добром здравии. Они желали ей скорее забывать ужасы пожара и почаще радовать слушателей своим теплым, звонким голосом.

“Ребятки, удачи вам!”, “Позитива, энергии и здоровья! Болею за вас!”, “Удачи! Творческих открытий!” — подбадривают артистку юзеры в сети.

Кстати, опыт сотрудничества у музыкантов уже был:

Марина Хлебникова сильно пострадала в результате пожара в своей квартире 18 ноября 2021 года. Певицу госпитализировали. Врачи подключили ее к аппарату ИВЛ и ввели в состояние искусственной комы, чтобы минимизировать нагрузку на организм. Хлебникова получила ожоги 20% тела, пострадали лицо, грудь и ноги. За время нахождения в больнице артистка перенесла две операции.

По некоторым данным, певица вернулась домой после гастролей, выпила спиртного и заснула в кровати с зажженной сигаретой, после чего произошло возгорание.