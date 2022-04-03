Андрей Разин эмигрировал в США

“Хочу попрощаться со своими подписчиками. Я уже значительное время живу в Штатах. Это связано с моим творчеством и семейными делами. Будьте счастливы. Берегите себя и свои семьи”, — обратился к фолловерам Разин.

В заключение он анонсировал выход полнометражной картины “Ласковый май-2”. Известный продюсер искренне надеется, что жители Белоруссии и РФ увидят фильм и смогут оценить его по достоинству.

По некоторым данным, Андрей Разин может проживать в Майами. URA.RU пишет, что российскую недвижимость — дом в поселке “Московский”, три квартиры на Тверской улице в столице и одна в Красногорском районе, апартаменты в Петербурге — продюсер продал. Однако есть информация, что за бизнесменом числится также отель в Сочи. Какая судьба ждет его — пока не известно.