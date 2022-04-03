ТОП-5 самых нездоровых знаков Зодиака

Близнецы

Их слабые места — горло и нервная система. Постоянные стрессы приводят к снижению иммунитета, отчего возникают простуды и ОРВИ, а хронические воспаления горла приводят к проблемам с сердцем.



Рак

Рожденным под этим созвездиям свойственны генетические заболевания. Помимо этого Раки не могут похвастаться идеальным зрением. Жизнь таких людей чаще заканчивается инсультом или инфарктом.

Лев

В целом, Львы — здоровые люди, но склонны к трудоголизму. Переработки приводят к проблемам с позвоночником и костями. А нервное состояние болезненно сказывается на сердце.

Скорпион

Носители этого знака болеют редко, но серьезно. Чаще всего Скорпионы страдают от недугов, связанных с желудочно-кишечным трактом, и заболеваний, передающихся половым путем.

Рыбы

Слабые здоровьем от рождения Рыбы жалуются на лимфатическую систему, зрение, почки. Больше других они склонны к пагубным привычкам, что порой приводит к алкоголизму и наркомании.