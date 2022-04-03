ВИДЕО | Макс Барских вступил в ВСУ и поедет воевать

“С завтрашнего дня начинаю учебу. Кто бы мог себе представить. Еще месяц назад в моих руках был только микрофон, но сейчас…”, — заявил певец в видеообращении.

Ранее Макс Барских запретил свою музыку “на территории Российской Федерации”. Украинский музыкант также заявил, что разрывает в одностороннем порядке контракты с российскими компаниями.

Он также заявил, что отменяет концерты в России. На вопросы поклонников в Инстаграм певца, вернут ли им деньги, Барских ответил, что их деньги пойдут на гуманитарную помощь Украине.