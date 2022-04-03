03.04.2022, 16:30
ВИДЕО | Макс Барских вступил в ВСУ и поедет воевать
ФОТО: screenshot - youtube
Макс Барских ушел в армию и с завтрашнего дня начинает военную службу. Он вступил в ряды ВСУ, предварительно пройдя обучение, о чем сообщил три дня назад, — пишут различные телеграм-каналы.
“С завтрашнего дня начинаю учебу. Кто бы мог себе представить. Еще месяц назад в моих руках был только микрофон, но сейчас…”, — заявил певец в видеообращении.
Ранее Макс Барских запретил свою музыку “на территории Российской Федерации”. Украинский музыкант также заявил, что разрывает в одностороннем порядке контракты с российскими компаниями.
Он также заявил, что отменяет концерты в России. На вопросы поклонников в Инстаграм певца, вернут ли им деньги, Барских ответил, что их деньги пойдут на гуманитарную помощь Украине.