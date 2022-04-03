ВИДЕО | “Утка боевая модифицированная”: доктор Комаровский показал “секретное оружие Украины”

Доктор Комаровский потроллил россиян “биологическим” оружием, о разработке которого так много и часто говорит российская пропаганда. Он опубликовал юмористический ролик, в котором подробно рассказал о видах биологических вооружений, которые находятся в распоряжении украинцев.

Прежде, чем озвучить эту информацию, автор предупредил украинцев о том, что “с высокой степенью вероятности” президент подпишет указ о том, что будут очень серьезно наказаны люди, которые раскроют местоположение Степана Бандеры.

“Нашего героя ищут, враги обещают большие деньги за его местонахождение, кто укажет. Смотрите, ребята, будьте осторожны, не раскрывайте врагу эту страшную криминальную тайну. За это будет страшная криминальная ответственность”, — подчеркнул он.

Ну а среди видов биологического оружия Комаровский назвал комаров (естественно!), боевых пчёл и главную поражающую силу — боевую этническую утку!

Можно по-разному оценивать уровень юмора доктора. Но на некоторых российских форумах ролик приняли за чистую монету.