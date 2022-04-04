"Грэмми 2022": Оливия Родриго "уничтожила" Билли Айлиш

19-летнюю Оливию Родриго признали лучшим новым артистом. Певица также забрала статуэтки за “Лучший поп-альбом” и “Лучшее поп-исполнение”, обойдя свою главную конкурентку — Билли Айлиш.

Альбом года стала пластинка We are Джона Батиста. Джон получил за вечер пять наград и стал первым темнокожим артистом за последние 14 лет, который получил “Альбом года”.

“Грэмми” за Лучшую песню получила композиция Leave The Door Open группы Silk Sonic, участником которой является Бруно Марс. Музыканты выиграли во всех четырех номинациях, в которых были представлены, включая “Запись года”.

Tyler, The Creator обошёл Канье Уэста в гонке за “Лучший рэп-альбом”. Йе, которого не пригласили на шоу из-за его скандалов в соцсетях, выиграл две награды: его совместный трек с Jay-Z “Jail” стал “Лучшей рэп-песней”.

Doja Cat была номинирована на восемь наград и ушла с одной статуэткой (за “Лучшее поп-исполнение дуэтом” с SZA), а Lil Nas X пролетел во всех пяти номинациях, на которые претендовал.

После триумфальной победы на “Оскаре” Билли Айлиш проиграла во всех шести номинациях “Грэмми”, в которых была представлена. Билли выступила на шоу с хитом Happier Than Ever в футболке с портретом скоропостижно скончавшегося барабанщика Тейлора Хокинса из группы Foo Fighters.

Сами Foo Fighers в этот вечер забрали сразу три награды: “Лучшее рок-исполнение” (Making A Fire), “Лучшая рок-песня” (Waiting On A War) и “Лучший рок-альбом” (Medicine At Midnight).

К-поп группа BTS устроила на сцене грандиозное шоу, но так и не получила заветную статуэтку за лучшее выступление. Фанаты корейского бойз-бенда обвиняют организаторов “Грэмми” в том, что они из года в год приглашают BTS на церемонию ради рейтингов и зрительского ажиотажа, но оставляют без наград.

Без наград остался и Джастин Бибер. Артист исполнил во время церемонии “Грэмми-2022” свой хит Peaches.

Полный список победителей “Грэмми-2022”:

“Альбом года” : We Are Джона Батисты;

: We Are Джона Батисты; “Песня года” и “Запись года“ : Silk Sonic “Leave The Door Open”;

: Silk Sonic “Leave The Door Open”; “Лучший новый артист” : Оливия Родриго;

: Оливия Родриго; “Лучшее сольное поп-исполнение” : Olivia Rodrigo — drivers license;

: Olivia Rodrigo — drivers license; Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой : Doja Cat и SZA — “Kiss Me More”

: Doja Cat и SZA — “Kiss Me More” “Лучший традиционный вокальный поп-альбом” : Tony Bennett & Lady Gaga — Love For Sale;

: Tony Bennett & Lady Gaga — Love For Sale; “Лучший вокальный поп-альбом” : Olivia Rodrigo — Sour;

: Olivia Rodrigo — Sour; “Лучшая танцевальная/электронная запись” : Rufus Du Sol — Alive;

: Rufus Du Sol — Alive; “Лучший танцевальный/электронный альбом” : Black Coffee — Subconsciously;

: Black Coffee — Subconsciously; “Лучшее рок-исполнение” : Foo Fighters — Making A Fire;

: Foo Fighters — Making A Fire; “Лучшая рок-песня” : Foo Fighters — Waiting On A War;

: Foo Fighters — Waiting On A War; “Лучший рок-альбом” : Foo Fighters — Medicine At Midnight;

: Foo Fighters — Medicine At Midnight; “Лучший альтернативный альбом” : St. Vincent — Daddy’s Home;

: St. Vincent — Daddy’s Home; “Лучшее R&B-исполнение” : Silk Sonic — Leave The Door Open, Jazmine Sullivan — Pick Up Your Feelings;

: Silk Sonic — Leave The Door Open, Jazmine Sullivan — Pick Up Your Feelings; “Лучшее традиционное R&B-исполнение” : H.E.R. — Fight For You;

: H.E.R. — Fight For You; “Лучшая R&B-песня” : Silk Sonic — Leave The Door Open;

: Silk Sonic — Leave The Door Open; “Лучший R&B-альбом” : Jazmine Sullivan — Heaux Tales;

: Jazmine Sullivan — Heaux Tales; “Лучший урбан-альбом” : Bad Bunny — El Ultimo Tour Del Mundo;

: Bad Bunny — El Ultimo Tour Del Mundo; “Лучшее рэп-исполнение” : Baby Keem feat. Kendrick Lamar — Family Ties;

: Baby Keem feat. Kendrick Lamar — Family Ties; “Лучшее исполнение мелодичного рэпа” : Kanye West feat. The Weeknd & Lil Baby — Hurricane;

: Kanye West feat. The Weeknd & Lil Baby — Hurricane; “Лучшая рэп-песня” : Kanye West feat. Jay-Z — Jail;

: Kanye West feat. Jay-Z — Jail; “Лучший рэп-альбом” : Tyler, The Creator — Call Me If You Get Lost;

: Tyler, The Creator — Call Me If You Get Lost; “Лучший латинский поп-альбом” : Alex Cuba — Mendo;

: Alex Cuba — Mendo; “Лучший иммерсивный аудиоальбом” : Alicia Keys — Alicia;

: Alicia Keys — Alicia; “Лучший альбом, являющийся компиляционным саундтреком для визуальных медиа”: Andra Day — The United States Vs. Billie Holiday;

Andra Day — The United States Vs. Billie Holiday; “Лучший саундтрек для визуальных медиа”: Jon Batiste, Trent Reznor & Atticus Ross — Soul, Carlos Rafael Rivera — The Queen’s Gambit;

Jon Batiste, Trent Reznor & Atticus Ross — Soul, Carlos Rafael Rivera — The Queen’s Gambit; “Лучший музыкальный фильм”: Summer Of Soul.