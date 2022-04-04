04.04.2022, 14:05
Рано на пенсию: неувядающая Екатерина Андреева назвала свой реальный возраст
ФОТО: screenshot - youtube
Телеведущая Екатерина Андреева в интервью блогеру Надежде Стрелец раскрыла свой настоящий возраст. По словам Андреевой, людей вводит в замешательство “Википедия”, где написано, что телеведущая родилась в 1961 году. Но это не так.
В 2021 году многие СМИ поздравляли Екатерину Андрееву с 60-летием, опираясь на газеты, справочники и протокольные документы. Она отметила день рождения 27 ноября. Но уверяет, что до юбилея ещё далеко: Екатерина родилась в 1965 году.
“Говорили даже, что мне бывший мэр Москвы Юрий Лужков паспорт выдал. Какой же бред, откуда они все это берут?” — делится она.
В 1995 году Андреева впервые вышла в эфир программы “Время” и ведет передачу больше 25 лет.