Рано на пенсию: неувядающая Екатерина Андреева назвала свой реальный возраст

В 2021 году многие СМИ поздравляли Екатерину Андрееву с 60-летием, опираясь на газеты, справочники и протокольные документы. Она отметила день рождения 27 ноября. Но уверяет, что до юбилея ещё далеко: Екатерина родилась в 1965 году.

“Говорили даже, что мне бывший мэр Москвы Юрий Лужков паспорт выдал. Какой же бред, откуда они все это берут?” — делится она.

В 1995 году Андреева впервые вышла в эфир программы “Время” и ведет передачу больше 25 лет.