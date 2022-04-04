Егор Крид попал в ОАЭ в безвыходную ситуацию: и денег нет, и заработать нельзя

В своем обращении Крид называет себя “бомжом в Дубае”. По словам певца, на кассе в одном из супермаркетов при оплате покупок ни одна из его банковских карт не сработала. Также покупки не смогли приобрести его друзья, которые столкнулись с той же ситуацией.

“Ну и потом поняли, что у нас нет наличных и мы не можем ничем платить”, — пожаловался на нехватку денег Крид.

В начале февраля музыкант сообщил, что покинул Россию и стал резидентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Но карты остались российские — и после начала “спецоперации” в Украине платить ими стало возможно только в России.

Вид на жительство в ОАЭ позволяет ее обладателю находиться в стране до трех лет. В дальнейшем можно этот тип визы продлить. Чтобы получить ВНЖ, нужно приобрести там недвижимость стоимостью от одного млн дирхамов (около $272 тыс.). Но такая виза не дает права на работу.

И как теперь быть бедняге Криду, не совсем понятно.