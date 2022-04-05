Бывший муж Анастасии Заворотнюк назвал возможные причины ее онкологии

Многие неравнодушные до сих пор пытаются разобраться с тем, что же стало причиной тяжелой болезни актрисы. Например, ее первый муж, немецкий бизнесмен Олаф Шварцкопф.

Они прожили в браке всего год. Эта семья держалась исключительно на любви Олафа к актрисе — сама Заворотнюк не пылала особыми чувствами к супругу. Анастасия потеряла ребенка от мужа. Правда, мужчина сомневается, что это произошло случайно.

“Мы поехали в Астрахань. Но перед поездкой, она попросила завести ее куда-то. Ее не было полчаса. Я понимаю, ей там что-то дали или сделали, а потом случился выкидыш”, — рассказал он в передаче “Основано на реальных событиях” на телеканале НТВ.

По словам мужчины, Анастасия почувствовала себя плохо в машине и попросила супруга остановиться на заправке. Выйдя из туалета она сообщила, что потеряла ребенка, и попросила отвезти ее к родителям, после чего отправилась с мамой к врачу. Собственно, одной из причин болезни, с которой сейчас борется знаменитость, могла быть потеря первого ребенка, уверен Олаф.

Отношения между супругами скоро дали сбой, а вскоре Заворотнюк познакомилась со вторым мужем — Дмитрием Стрюковым. После свадьбы они переехали в США, где вскоре родилась дочь Аня. Правда, рождение первого ребенка далось Заворотнюк очень непросто — актриса попала в реанимацию и чуть не умерла. А муж никак не мог понять, почему у Заворотнюк такое слабое здоровье.

Стрюков оказался настоящим тираном — он запрещал Анастасии работать и постоянно поднимал на нее руку. Заворотнюк чуть было не ушла от мужа, но узнала о второй беременности и решила остаться. После рождения сына Майкла артистка все же ушла от мужа, переехала в Россию и уже тут стала настоящей звездой. Однако последствия оказались плачевными: систематические побои тоже могли стать причиной развития опухоли головного мозга у артистки, равно как и сложные роды, отмечает Шварцкопф.