Кто будет заботится о Брюсе Уиллисе во время его болезни

И все-таки Деми Мур — это бывшая жена Брюса. Мы как-то забыли, что уже больше 13 лет он женат на актрисе и модели Эмме Хеминг. Пара познакомилась в 2008 году на одном из мероприятий. Тогда “крепкий орешек” был одинок, а Эмма молодая и невероятно привлекательная. Как тут не зародиться чувствам?

Знаменитости встречались 18 месяцев до того, как сыграть свадьбу. Эмма за Уиллисом как за каменной стеной, фактически она забросила карьеру и посвятила себя семье. В 2010-х у них родились две дочери, которыми замается по большей части именно Хеминг. Кроме того, если залезть в аккаунт Эммы, то сразу можно отметить, что это больше похоже на “мамский блог”: сплошь милые и радостные фото с мужем и дочками с разных семейных праздников и торжеств.

Эмме предстоит важная задача, потому что, по всем прогнозам, Брюсу будет становиться только хуже. Процесс никак не остановить, его можно лишь замедлить. Сможет ли она выдержать это и остаться рядом с легендой Голливуда? Уиллис достоин того, чтобы о нем заботились и его любили.