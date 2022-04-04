В легендарном клубе Hollywood состоится грандиозная вечеринка этой весны!

Пандемия перевернула наш мир с ног на голову, помимо других сфер, очень серьезно пострадала ночная жизнь и отечественные артисты, для которых были закрыты концертные площадки очень долгое время. Но теперь всё плохое осталось позади и пришло время насладиться ночной жизнью. В поддержку музыкантов совсем скоро пройдет большая грандиозная вечеринка — Jägermeister Save The Night. И ты просто обязан там быть!

За прошедшие пару лет многое изменилось: наши дети подросли, некоторым из них только недавно исполнилось 18 лет, и, быть может, это будет первый праздник в их жизни, который запомнится навсегда. Конечно, есть и молодежь постарше, от 20 лет, которая из-за коронавирусных ограничений еще не смогла побывать в ночном клубе Hollywood и провести там несколько запоминающихся часов. Сейчас — лучшее время для веселья. Мы молоды, счастливы и хотим гулять до утра.

Время вечеринок вновь пришло! И начало этому будет положено уже 14 апреля в ночном клубе Hollywood на вечеринке Jägermeister Save The Night. На сцену выйдут любимые артисты — Wateva и villemdrillem, которые делают очень качественную и достойную молодежную музыку. За диджейским пультом народ будет развлекать Dr. Muul. Это не просто праздник, это настоящее событие, которое поддержит эстонских музыкантов и ночную жизнь, чтобы сфера развлечений вновь начала цвести.

“Наш клуб на самом деле легендарный, — говорит директор клуба Hollywood Рауно Отсепп. — Во всем мире будет трудно найти хоть один ночной клуб, который работает 27 лет подряд. Меняется мода, меняется и Hollywood. В Эстонии будет трудно найти хоть кого-то, кто раньше не был у нас на вечеринке”.

Приходи, ведь, отдыхая на мероприятии Save The Night, ты поддерживаешь местных деятелей культуры. Вечеринка начинается в 22:00.

Билеты в предварительной продаже: https://bit.ly/3JOcnK5