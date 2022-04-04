04.04.2022, 19:30
Актриса из сериала “Чикатило” стала жертвой интернет-мошенника
ФОТО: screenshot - youtube
Алина Мещерякова стала жертвой интернет-мошенника, с которым общалась почти два месяца. Девушка познакомилась с парнем из Питера в соцсетях, и у них быстро возникла взаимная симпатия, — рассказывает телеграм-канал “Звездач”.
Парочка стала обмениваться интимными фотографиями, обсуждала возможность съехаться и попробовать жить вместе в Северной столице. Спустя два месяца мужчина, между делом, поделился с актрисой своей бедой: его маме недавно поставили страшный диагноз — рак головного мозга. На лечение требовались огромные суммы.
«Алина ничего не заподозрила, ни с кем не посоветовалась и перевела аферисту 110 тысяч рублей. Она очень доверчивая и наивная, верит в людей, в дружбу, в порядочность. Да и не сталкивалась ранее с подобными ситуациями», – поделился пиар-менеджер артистки.
Спустя время «возлюбленный» Мещеряковой перестал выходить на связь и свел общение к минимуму. Когда актриса начала задавать прямые вопросы, мошенник ее попросту заблокировал.