Семья телеведущего Андрея Беднякова смогла выбраться из Мариуполя
Ведущий тревел-шоу “Орел и решка” Андрей Бедняков сообщил, что его родные, которые неделями не выходили на связь, вырвались из Мариуполя. С ними эвакуировался и друг звезды. Об этом пишет “Обозреватель”.
О семье в оккупированном Мариуполе Андрей Бедняков рассказал еще 12 марта, на 17-й день войны. Его мама и родная сестра более двух недель не выходили на связь. О том, что они живы, ведущий узнал лишь 22 марта, за день после дня рождения. В понедельник, 4 апреля, женщинам удалось вырваться из окружения, говорится в его сообщении Instagram. “Выехали”, — лаконично написал Бедняков.
В следующей Instagram-сторис он вспомнил товарища, который выбрался из Мариуполя с семьей и грудным малышом. Они еще не виделись, но тот уже успел рассказать тревел-блогеру об ужасах, которые творятся в его родном городе.
“Поговорил с другом только что. Там настоящий ад. От историй волосы дыбом. С*ка! “Асвабадители”, нет вам прощения никогда”, — сообщил Андрей Бедняков.