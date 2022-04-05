Семья телеведущего Андрея Беднякова смогла выбраться из Мариуполя

О семье в оккупированном Мариуполе Андрей Бедняков рассказал еще 12 марта, на 17-й день войны. Его мама и родная сестра более двух недель не выходили на связь. О том, что они живы, ведущий узнал лишь 22 марта, за день после дня рождения. В понедельник, 4 апреля, женщинам удалось вырваться из окружения, говорится в его сообщении Instagram. “Выехали”, — лаконично написал Бедняков.